Candidatos relatam problemas para gerar boleto de inscrição do Enem

Candidatos do Enem 2020 (Exame Nacional do Ensino Médio) relatam problemas para gerar o boleto e pagar a taxa de inscrição da prova. No twitter, alguns estudantes afirmam que não conseguem acessar a página do participante no site.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou na quinta-feira (14), que verificou a situação com o Inep e que o grande volume de acessos provocou lentidão no site. Ele afirma ainda que o problema já foi solucionado. No entanto, candidatos continuam reclamando da questão na manhã desta sexta (15).

alô @inep_oficial nao vai resolver esse problema nunca? estou desde o primeiro dia de inscrição tentando fazer a minha e não consigo pq estou com falha de comunicação porém não sou a única com esse problema. #enem @MEC_Comunicacao pic.twitter.com/ssodwmebVd — Leticia com L de linda ✨ (@fotossintesebru) May 15, 2020

eu to com muito problema na minha inscrição do enem , to desesperada , fiz a minha inscrição na terça e até agora não recebi o meu boleto — gabi (@gabigarzon_) May 15, 2020

tentando gerar o boleto do enem pela vigésima vez mds eu vou surtar com esse site — clara (@svftlisa) May 15, 2020

não to conseguindo nem acessar a página do participante no enem, muito menos gerar o boleto — castro (@isaadcr) May 15, 2020

O ministro orienta que os candidatos entrem novamente na página do participante. Aqueles que ainda tiverem problemas podem entrar em contato com o MEC pelo telefone 0800 616161 ou no site http://faleconosco-mec-cube.call.inf.br. As inscrições vão até o dia 22 de maio e o boleto vence no dia 28.

De acordo com o Inep, 2,6 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem e 95.626 para a versão digital, que ocorrem em novembro.