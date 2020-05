Prefeitura divulga novo canal para pedir isenção do rodízio em São Paulo

A prefeitura de São Paulo divulgou um novo canal para o cadastro de motoristas isentos do rodízio de veículos em São Paulo.

No Twitter, usuários reclamam de não conseguir acessar o novo site para fazer o cadastro. A reportagem do Metro Jornal, ao tentar acessar a página, encontrou uma mensagem de erro em inglês que diz "Acesso negado – você não tem permissão para acessar essa página". Existem outras duas opções: o e-mail [email protected] e o site sp156.prefeitura.sp.gov.br.

#BDSP Bom dia….estou tentando acessar o site do rodizio e so so aparece a mensagem "NÃO É POSSIVEL ACESSAR O SITE" pic.twitter.com/gJMaiqX8Wi — Luis Fernando Rodrigues (@luisfr1970) May 15, 2020

#BDSP @gloria_vanique Bom dia o endereço de site https://t.co/HT3zNEebxt da CET do rodízio não funciona. — Eltão Matos (@eltaomatos) May 15, 2020

#BDSP como cadastrar no site para o rodízio se eles não aceitam nenhuma senha? Já tentei de todas as combinações e nada! Maiúscula minúsculas caracteres n°… dá erro. E ai CET? @rodrigobocardi @gloria_vanique — Patricia Gaitan (@PatriciaEGaitan) May 15, 2020

#BDSP O novo site de isenção de rodízio já está funcionando? Meu namorido, dentista, tentou entrar e deu erro de servidor… — Roberta Turbiani (@TurbianiRoberta) May 15, 2020

Quem pode pedir isenção

Nesta quinta-feira (14), a Prefeitura divulgou as novas categorias com direito à isenção do rodízio. Entre elas estão veículos que conduzem gestantes e pessoas com doenças crônicas que comprometam mobilidade ou que realizem tratamento continuado.

Também podem solicitar a isenção profissionais das áreas de serviços de limpeza urbana, como coleta de lixo e resíduos sólidos, de segurança privada e escolta e de manutenção e assistência técnica de equipamentos utilizados em atividades consideradas essenciais na pandemia.

Novas regras

Desde segunda-feira, veículos com placa final par (0, 2, 4, 6, 8,) só podem circular em dias pares; já veículos com placa final ímpar (1, 3, 5, 7, 9) só podem circular em dias ímpares. O novo rodízio vale por 24h, em toda a cidade. Profissionais da saúde e diversas outras categorias foram liberadas da restrição, mas precisam se cadastrar com a prefeitura para garantir a isenção.