Confira o calendário de pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial

O governo federal divulgou nesta sexta-feira (15) as datas de pagamento da 2ª parcela do auxílio emergencial. O benefício será liberado em três calendários diferentes, sendo um para liberação dos créditos na conta digital de Poupança Social e outros dois para saque em espécie do dinheiro.

Segundo o Ministério da Cidadania, em publicação no Diário Oficial da União, beneficiários que optaram por receber o auxílio emergencial em contas bancárias pessoas deverão seguir o mesmo calendário do saque em espécie do saldo da Poupança Social.

Veja abaixo os três calendários:

Crédito da 2ª parcela – Uso digital

Nascidos em / Data do recebimento

• Janeiro e fevereiro – 20 de maio (quarta)

• Março e abril – 21 de maio (quinta)

• Maio e junho – 22 de maio (sexta)

• Julho e agosto – 23 de maio (sábado)

• Setembro e outubro – 25 de maio (segunda)

• Novembro e dezembro – 26 de maio (terça)

Saque da 2ª parcela – Bolsa Família

NIS (Número de Identificação Social) / Data do recebimento

• NIS 1 – 18 de maio (segunda)

• NIS 2 – 19 de maio (terça)

• NIS 3 – 20 de maio (quarta)

• NIS 4 – 21 de maio (quinta)

• NIS 5 – 22 de maio (sexta)

• NIS 6 – 25 de maio (segunda)

• NIS 7 – 26 de maio (terça)

• NIS 8 – 27 de maio (quarta)

• NIS 9 – 28 de maio (quinta)

• NIS 0 – 29 de maio (sexta)

Saque da 2ª parcela – Poupança Social e demais públicos

Nascidos em / Data do recebimento

• Janeiro – 30 de maio (sábado)

• Fevereiro – 1º de junho (segunda)

• Março – 2 de junho (terça)

• Abril – 3 de junho (quarta)

• Maio – 4 de junho (quinta)

• Junho – 5 de junho (sexta)

• Julho – 6 de junho (sábado)

• Agosto – 8 de junho (segunda)

• Setembro – 9 de junho (terça)

• Outubro – 10 de junho (quarta)

• Novembro – 12 de junho (sexta)

• Dezembro – 13 de junho (sábado)