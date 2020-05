Um terremoto de magnitude 6.5, segundo informações do serviço geológico americano (USGS), foi registrado no estado americano de Nevada.

De acordo com as informações divulgadas no Twitter, até o momento, não há informações sobre feridos. Confira:

The Nevada earthquake has just been upgraded to a

M 6.5: https://t.co/c98z7FlFlQ — USGS (@USGS) May 15, 2020

