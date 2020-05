São Paulo tem apenas 47% de isolamento social na quarta

O índice de isolamento social no Estado de São Paulo se manteve em 47% nesta quarta-feira (13), pelo segundo dia seguido. A última vez que o estado registrou isolamento de 50% ou mais em um dia útil foi em 20 de abril, véspera do feriado de Tiradentes, com 51%.

O governo estadual já manifestou que não descarta um novo decreto que determina um lockdown – bloqueio com regras mais rígidas e proibição de circulação de pessoas – em São Paulo. Uma pesquisa da Unicamp mostra que o endurecimento da quarentena é inevitável caso o índice de isolamento social não aumente.

O desejado pelo governo estadual é que o nível de isolamento social fique ao menos acima dos 60% e, idealmente, chegue aos 70%, mas a meta ainda não foi atingida. Na cidade de São Paulo, o índice na quarta foi de 48%.

O sistema analisa dados de operadoras telefônicas em 104 municípios com mais de 70 mil habitantes – os índices para cada cidade podem ser conferidos aqui.

Gráfico com evolução do índice de isolamento social no Estado de São Paulo