Previsão do Tempo: SP tem frio e céu nublado nesta sexta-feira

São Paulo deve continuar sob ventos frios e úmidos, nebulosidade e muita sensação de frio nesta sexta-feira (15).

O dia será nublado do início ao fim, com céu mais encoberto pela manhã e à noite. A umidade fica alta, entre 65% e 95%.

Não há previsão de fortes chuvas, porém chuvisco pode cair pela madrugada e ao longo do dia devido à alta taxa de umidade do ar. As temperaturas ficam entre a mínima de 14ºC e a máxima de apenas 20ºC.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo