Preço da gasolina fica 10% mais caro nas refinarias, diz Petrobras

A Petrobras informou na quarta-feira (13) às distribuidoras que vai aumentar o preço da gasolina nas suas refinarias em 10% a partir desta quinta-feira (14). A alta ocorre após notícias sobre o fortalecimento do petróleo no mercado internacional, que operava em alta de 1,37% o tipo Brent, cotado a US$ 30,39 o barril. O diesel permaneceu com o preço inalterado.

De acordo com a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), o aumento será de R$ 0,1024 por litro. O Brent ganhou força após a divulgação do relatório dos estoques nos EUA, que recuaram ante uma expectativa de alta pelo mercado.