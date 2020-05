AGU divulga diálogo de Bolsonaro com ministros: 'Não vou esperar f. minha família'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), afirmou durante reunião interministerial de 22 de abril que não iria esperar "f…. minha família" para realizar a troca na Polícia Federal que acabou por deflagrar a crise no governo.

Leia mais:

Brasil bate recorde de contaminados em 24 horas; mortos chegam a 13.993

Brasil tem 13,9 mil novos casos de covid-19 num dia; total chega a 200 mil

Em seu pedido de demissão, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente na pasta para proteger seus filhos em investigações.

As falas de Bolsonaro foram divulgadas em transcrição realizada pela AGU (Advocacia-Geral da União) da reunião.

O documento foi entregue ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quinta-feira (14).

Leia trechos abaixo:

"Eu não posso ser surpreendido com notícias. Pô, eu tenho a PF que não me dá informações; eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações; a Abin tem os seus problemas, tem algumas informações, só não tem mais porque tá faltando realmente… temos problemas… aparelhamento, etc. A gente não pode viver sem informação. Quem é que nunca ficou atrás da… da… da… porta ouvindo o que o seu filho ou a sua filha tá comentando? Tem que ver pra depois… depois que ela engravida não adianta falar com ela mais. Tem que ver antes. Depois que o moleque encheu os cornos de droga, não adianta mais falar com ele: já era. E informação é assim. Então essa é a preocupação que temos que ter: "a questão estratégica". E não estamos tendo. E me desculpe o serviço de informação nosso – todos – é uma vergonha, uma vergonha, que eu não sou informado, e não dá pra trabalhar assim, fica difícil. Por isso, vou interferir. Ponto final. Não é ameaça, não é extrapolação da minha parte. É uma verdade."

"Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro oficialmente e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar f. minha família toda de sacanagem, ou amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar, se não puder trocar, troca o chefe dele; não pode trocar o chefe, troca o ministro. E ponto final. Não estamos aqui para brincadeira".