Lockdown em SP é inevitável caso isolamento siga baixo, diz Unicamp

Um estudo da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) indica que, com os atuais números de isolamento social no estado de São Paulo, a adoção do sistema de lockdown é inevitável. O bloqueio total visa conter o avanço do novo coronavírus (Sars-CoV-2) e evitar o colapso do sistema de saúde.

A pesquisa, divulgada na terça-feira (12), trabalha sobre um modelo matemático que utiliza dados do crescimento do número de casos de covid-19 em São Paulo no mês de abril. Segundo o estudo, cada 100 paulistas infectados com o vírus transmitiram a doença para outras 149 pessoas ao longo de 7,5 dias após o contágio.

A relação estabelecida pela Unicamp é de que, quão maior as taxas de isolamento – na terça-feira (12), foi de 47% – menores as taxas de contágio e maior a possibilidade de controle da pandemia. Para o matemático Renato Pedrosa, responsável pelo estudo, o isolamento deve ficar acima de 65%. “Se isso não for alcançado, São Paulo terá que adotar medidas mais drásticas de contenção”, disse.

O modelo usou em sua pesquisa dados de 110 países, incluindo Brasil e Estados Unidos, e leva em conta variações climáticas, densidade populacional e linha do tempo de avanço da doença. O Estado de São Paulo tem 51.097 casos confirmados de covid-19 e 4.118 óbitos.