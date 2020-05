Dono da Amazon, Jeff Bezos pode se tornar primeiro trilionário do mundo

O fundador e presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, pode se tornar o primeiro trilionário do mundo. E a conquista pode não estar muito longe.

A previsão da consultora Comparisun é de que o já bilionário pode atingir seu primeiro trilhão até 2026. Segundo a companhia, a estimativa é feita com base no crescimento anual em porcentagem do patrimônio líquido do empresário.

A Comparisun levantou o ganho anual de Bezos nos últimos cinco anos, nos quais seu patrimônio cresceu cerca de 34% ao ano, e aplicou a mesma taxa para os anos seguintes.

Até a manhã desta quinta-feira (14), o patrimônio estimado do fundador da Amazon estava em U$ 143 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Em comparação com 2019, a fortuna do CEO já cresceu mais de U$ 28 bilhões.