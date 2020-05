Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta quinta, 14 de maio

O dólar comercial abriu em alta nesta quinta-feira (14) e pode alcançar novo recorde nominal. Às 9h50, a moeda era vendida a R$ 5,94, variação de 0,8%. Já o dólar turismo, que é a média dos valores em casas de câmbio, registra alta de 2,1%, chegando a R$ 6,27.

No portal Melhor Câmbio, é possível encontrar o papel moeda americano em São Paulo por R$ 6,13. Quem prefere adquirir os dólares via cartão pré-pago vai ter que arcar a cotação de R$ 6,50.

O mercado acompanha a disparada de casos e mortes pelo novo coronavírus no Brasil, aumentando a possibilidade de ampliação do isolamento social em estados como São Paulo. Há também expectativa sobre uma possível divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, usado por Sergio Moro como evidência de que o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir na Polícia Federal por interesses pessoais.

