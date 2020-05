São Paulo passa 4,3 mil mortes e 54 mil casos de coronavírus

O governo estadual divulgou, no início da tarde desta quinta-feira (14), um novo balanço com o número de casos e mortes por covid-19 em São Paulo. Nas últimas 24 horas, o estado registrou 197 óbitos e 3.189 pacientes com diagnóstico confirmado.

Com isso, já são 4.315 mortos pela doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), em aumento de 6% comparado ao número de quarta-feira (13). Já os casos confirmados chegam a 54.286 – variação é de 5%.

A taxa de ocupação nas UTIs (unidades de terapia intensiva) no estado aumentou de 68,3% para 69% da capacidade. Já na Grande São Paulo, são 85,5% dos leitos ocupados, queda de 1,7 ponto percentual comparado com o balanço anterior.

