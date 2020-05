Campanha contra a gripe já imunizou 63% do público-alvo na capital paulista

A cidade de São Paulo já imunizou 63% do público-alvo da campanha de vacinação contra a gripe, que nesta semana deu início a sua terceira etapa. Até o domingo, serão priorizadas crianças entre seis meses e seis anos, pessoas com deficiência, gestantes e mães com até 45 dias após o parto.

Na última fase da campanha, entre 18 de maio e 5 de junho, deverão tomar a vacina os adultos entre 55 e 59 anos e professores das escolas públicas e privadas. O objetivo do Ministério da Saúde é de que 95% do público-alvo seja atingido.

A vacina protege contra o vírus Influenza, e não oferece imunização contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2), responsável pela doença covid-19. A vacina é importante uma vez que as duas doenças possuem sintomas parecidos e a imunização da gripe pode evitar confusão e sobrecarga no sistema de saúde.

No portal da Secretaria municipal da Saúde estão disponíveis os endereços das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em que é possível receber a dose da vacina. Clique aqui para conferir.