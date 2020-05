206 brasileiros retornam ao país após meses presos no Peru

Depois de dois meses sem poder voltar pra casa, mais de 200 brasileiros que estavam no Peru finalmente conseguiram retornar. O Jornal da Band, que mostrou o drama do grupo há um mês, acompanhou a chegada emocionante.

O fim da angústia e a alegria do reencontro com a família vieram após a abertura das portas do desembarque internacional. “A gente está muito feliz e agradecido a todos que ajudaram", celebrou a repatriada Amanda Nascimento Camargo.

Ao todo, 206 brasileiros repatriados do Peru chegaram ao Aeroporto de Viracopos, em Campinas, trazidos em um avião fretado por meio de parcerias e doações.

Os brasileiros estavam confinados no país vizinho após o fechamento das fronteiras. Eles tentavam voltar ao brasil no momento em que vigoram regras de circulação mais rígidas no Peru.

"Três dias da semana só podia sair homem, outros três dias só mulher e só para fazer compra com a lista de compras na mão", lembra Maria Aparecida Barros, que é mãe de um dos repatriados.

O Peru é o segundo país com mais mortes por covid-19 na América do Sul, atrás apenas do Brasil. São mais de 70 mil casos e o número de mortos já passou de dois mil.