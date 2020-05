Motoristas têm dificuldades para conseguir isenção do rodízio em São Paulo

Desinformação e dificuldade para fazer o cadastro de veículos: essa é a situação de ouvintes da Rádio Bandeirantes isentos do rodízio de placas pares e ímpares que não conseguem fazer valer o direito de continuar circulando por São Paulo.

O ouvinte Marcelo Silva entrega laticínios e obteve duas informações diferentes por meio do telefone 156: uma de que a liberação do rodízio no caso dele seria automática. A outra de que ele não teria direito à isenção. Na dúvida, a empresa onde ele trabalha suspendeu entregas para não tomar multas.

Outra ouvinte relatou que o site para o cadastro dos veículos da empresa onde trabalha, que entregam insumos hospitalares, não é concluído.

Sobre a informação divulgada pelo telefone 156, a prefeitura confirmou à reportagem que vale a orientação de cadastrar os veículos com cargas isentas, independente dos modelos deles, desde que façam o transporte de alimentos e outros produtos essenciais.

Em relação à dificuldade para fazer o cadastro no site, a Secretaria Municipal de Transportes fala que trabalha para aumentar a capacidade dele diante da grande procura. Até ontem, 25,4 mil solicitações de isenção foram cadastradas pelo portal 156.