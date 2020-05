Previsão do Tempo: nova frente fria traz máxima de 20º nesta quinta em São Paulo

Um dia chuvoso do início ao fim, com frio de não querer sair de casa: esta é a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira (14), na capital paulista.

Uma nova frente fria que chega à cidade na noite de quarta-feira (13) é responsável por derrubar as temperaturas e provocar precipitação por toda a região.

A máxima fica apenas em 20ºC, somente cinco graus acima da mínima prevista para o dia, de 15ºC.

O paulistano pode esperar chuva por toda a madrugada, se estendendo até a manhã e alcançando a tarde. As chuvas só perdem força à noite, mas o chuvisco ainda persiste. Céu nublado é previsto para todo o dia.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.