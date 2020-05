Hospitais de campanha em São Paulo chegam a 19 mortes por covid-19

Sobe para 19 o número de mortos nos hospitais municipais de campanha de São Paulo. A vítima é um homem, de 49 anos, sem histórico de doenças. Ele morreu nesta última terça-feira,12, na estrutura montada no Anhembi. As informações são da reportagem da BandNews FM.

Até o momento já foram 18 óbitos no Anhembi e um no Pacaembu. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 1.866 pacientes já receberam alta dos dois hospitais de campanha.

