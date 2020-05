Homem é preso um dia após ganhar liberdade; veja imagens

Um homem foi preso um dia após ganhar liberdade em Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul, na madrugada da terça-feira (12). As câmeras de segurança da delegacia de polícia da cidade, localizada a 331 km da capital Campo Grande, flagraram o indivíduo subindo no muro e arremessando objetos no telhado do local.

Os investigadores notaram que a cerca havia sido danificada e ao verem as imagens reconheceram o homem que foi localizado e preso novamente. As informações são do 1º Jornal, da Band.

Assista ao vídeo: