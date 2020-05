Guarulhos inclui academias e salões de beleza na lista de serviços essenciais

A prefeitura de Guarulhos, na Grande São Paulo, acatou a decisão do presidente Jair Bolsonaro e vai incluir salões de beleza, barbearias e academias no rol de serviços essenciais.

Os estabelecimentos poderão funcionar durante a quarentena, desde que cumpram as recomendações de higienização estabelecidas pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e pelo Ministério da Saúde.

Veja também:

Brasil tem mais jovens adultos com covid-19 que Espanha, Itália e EUA

Wuhan fará testes em massa após novos casos

No caso dos salões, os profissionais deverão trabalhar de máscara e luva, respeitar o distanciamento entre clientes e fornecer álcool em gel para limpeza das mãos.

Apesar do decreto do presidente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabe a prefeitos e governadores acatar ou não as determinações sobre a covid-19. No entanto, na avaliação do prefeito Gustavo Henric Costa, conhecido como Guti, a determinação federal se sobrepõe à municipal.

O balanço mais atualizado da Secretaria Estadual de Saúde aponta 1.125 casos confirmados e 133 óbitos na cidade, que é a segunda maior de São Paulo.