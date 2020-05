Brasil tem mais jovens adultos com covid-19 que Espanha, Itália e EUA

O Brasil, apontado por especialistas como o próximo epicentro do coronavírus no mundo, supera três dos principais países atingidos pela covid-19 na incidência da doença em jovens adultos. São eles Espanha e Itália, na Europa, e Estados Unidos, na América do Norte.

O Ministério da Saúde afirma que 30% dos infectados são da faixa etária de 20 a 49 anos. O número se aproxima dos registrados em regiões da Europa, como a Espanha e a Itália, onde o índice de jovens adultos infectados chega a 29% e 27% respectivamente.

Veja também:

Wuhan fará testes em massa após novos casos

Facebook anuncia exclusão de mais de 50 milhões de postagens falsas

Nos Estados Unidos, pessoas com 18 a 49 anos representam 20% dos pacientes com a doença. Das 12 cidades que compõem a rede BandNews FM, oito têm na chamada população ativa a maioria dos infectados, segundo dados das secretarias de saúde.

Na capital paulista, 49% dos pacientes que foram internados com covid-19 têm entre 19 e 50 anos de idade. Em Porto Alegre, 29% dos contaminados pelo coronavírus são pessoas com idades entre 20 e 49 anos.

O cenário se repete em Fortaleza, João Pessoa, Vitória e Curitiba. Na capital paranaense, inclusive, a média de idade de infectados é de 46 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, 20% da população nesta faixa etária está obesa, 7% apresenta diabetes e 25% hipertensão: três fatores para o agravamento da doença.