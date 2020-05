Sem ganhadores, prêmio da Lotofácil salta para R$ 9 milhões nesta quarta-feira

O prêmio da Lotofácil voltou a acumular no sorteio desta segunda-feira, e agora quem acertar os 15 números mágicos sorteados pela Caixa Econômica Federal no sorteio de quarta-feira (13) vai levar para casa R$ 9 milhões.

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. Se estiver em região sob quarentena por causa da pandemia de coronavírus, pode usar o aplicativo Loterias Online, da Caixa, e realizar sua aposta sem sair de casa.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O Metro Jornal acompanha o sorteio em tempo real e divulga os números imediatamente em seu site e redes sociais.

A aposta mais simples da Lotofácil custa R$ 2,50, com 15 números. É possível apostar com até 18 números na mesma cartela, mas o preço sobe para R$ 2.040,00.

Embora não tenha havido nenhum ganhador no prêmio principal, 464 apostadores acertaram 14 pontos e cada um ganhou R$ 1.946,34.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 17.848 pessoas que acertaram 13 pontos.

Veja os números do sorteio desta segunda-feira