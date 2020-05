São Paulo tem 7 km de lentidão na manhã desta terça

A lentidão na manhã desta terça-feira (12) foi superior à registrada na segunda (11), primeiro dia do rodízio mais amplo e rigoroso implantado pela Prefeitura em São Paulo.

O maior índice nesta manhã foi de 7 km, às 8h. Na segunda, o pico foi de 4 km, alcançado no mesmo horário. O congestionamento, no entanto, ficou abaixo do que foi registrado na semana passada, quando os picos da manhã ficaram entre 21 e 19 km. Os dados são da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

Na segunda, o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) determinou a suspensão do rodízio e pediu explicações sobre os critérios para a implantação da medida. A prefeitura afirma que ainda não foi notificada.

