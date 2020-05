Com rodízio de veículos, isolamento social em São Paulo aumenta pouco na segunda

O índice de isolamento social no Estado de São Paulo ficou em 48% na segunda-feira (11), após o fim de semana com menos pessoas em casa desde o início da quarentena, em 24 de março. O número é 1 p.p. (ponto percentual) acima da segunda passada (4), quando foi registrado o índice de 47%.

Na cidade de São Paulo, o isolamento social na segunda foi de 49% – há uma semana, havia sido 48%. O aumento é pequeno, considerando o início do novo rodízio de veículos em São Paulo. Com regras mais rigorosas, não puderam circular durante todo o dia e em toda a cidade veículos com placa final par. Nesta terça (12), o rodízio impede carros de placa final ímpar.

O desejado pelo governo estadual é que o nível de isolamento social fique ao menos em 55% e, idealmente, chegue aos 70%. O melhor índice alcançado foi de 59%, em quatro ocasiões.

O sistema analisa dados de operadoras telefônicas em 104 municípios com mais de 70 mil habitantes – os índices para cada cidade podem ser conferidos aqui.

Gráfico com evolução do índice de isolamento social no Estado de São Paulo