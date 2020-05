São Bernado não deve aderir ao rodízio de carros ampliado

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC não vê sentido no rodízio ampliado e por isso, não vai aderir à medida.

A declaração é do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, entrevistado na Rádio Bandeirantes.

Segundo ele, apesar de respeitar o novo formato na capital, não considera que a medida seja a mais adequada.

Entre as decisões tomadas em São Bernardo do Campo está a isenção do pagamento de estacionamento público.

A ação é uma tentativa de fazer com que as pessoas que precisarem sair, não usem o transporte público, mas carros individuais.