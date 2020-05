Previsão do Tempo: São Paulo pode ter chuva na noite desta quarta-feira

A combinação de duas massas de ar pode provocar chuva na noite desta quarta-feira (13) na capital Paulista. Uma frente fria encontra-se com uma área de baixa pressão atmosférica, causando precipitação e leve declínio nas temperaturas.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

Ao longo do dia, as temperaturas sobem, podendo atingir os 27ºC. O sol predomina durante a manhã, mas as nuvens começam a tomar conta do céu a partir da tarde.

À noite, há previsão de pancadas de chuva isoladas, com baixo potencial de tempestades. A mínima prevista para o dia é de 14ºC.