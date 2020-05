Pandemia derruba estoques de sangue

O pedido das autoridades, bem no início da pandemia, para que as pessoas não deixassem de doar sangue, apesar da recomendação pelo isolamento social, surtiu efeito naquele momento e ajudou a recuperar os estoques de bolsas em todo o estado.

Quase 50 dias depois, com a manutenção da quarentena e a chegada do frio, o problema começa a ressurgir e já tem provocado baixas nas doações, segundo a Fundação Pró-Sangue.

O banco, ligado ao governo de São Paulo e que abastece mais de cem hospitais, tem hoje três dos oito tipo sanguíneos em nível crítico – suficientes para o atendimento por mais um ou dois dias.

A ADVS-SP (Associação de Doadores Voluntários de São Paulo) estimou a queda em 60% e tem reforçado campanhas no site e nas redes sociais para atrair, pelo menos, 200 novos doadores por mês.

Boa parte dos bancos está localizada em unidades de saúde, mas as autoridades garantem que o ambiente é seguro e que os postos se adaptaram para receber o público neste período.

Além de novas regras para aqueles que tenham tido contato com a covid-19, as unidades têm intensificado a higienização das salas e ampliado a distância entre os doadores, com marcadores no chão e a separação entre as cadeiras.

Para evitar a aglomeração e reduzir o tempo de espera, a Pró-Sangue também tem privilegiado a doação a partir do agendamento, com dia e hora marcados . “Apesar da insegurança que a pandemia do coronavírus traz, é vital que as pessoas saudáveis doem sangue, pois a demanda é diária”, afirmou o presidente da ADVS-SP, Sérgio Valentim. Cada bolsa pode salvar até quatro vidas.

99 dá desconto para doador

A 99 está oferecendo R$ 30 de desconto nas corridas para os doadores de sangue. Na Grande São Paulo, o abatimento será aplicado nas viagens aos hemocentros selecionados até o fim do mês. É só usar o código DOESANGUESP na aba de cupom de desconto.