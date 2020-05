Número de mortes por covid-19 na Rússia intriga autoridades

Desde que os números sobre a covid-19 têm sido divulgados mundialmente, autoridades internacionais de dados se intrigam com os índices apresentados pelo governo de Vladimir Putin.

Segundo taxas divulgadas pelo governo russo, o país apresenta uma mortalidade de 13 pessoas por 1 milhão de habitantes em virtude da doença – taxa considerada abaixo da média mundial de 36 vítimas a cada 1 milhão de habitantes.

Entretanto, segundo dados divulgados pela Rússia na última sexta-feira, o número de mortes registradas no mês de abril excedeu a média dos últimos cinco anos para o mesmo período, o que indicaria a subnotificação de mortes por covid-19.

De acordo com o demógrafo russo independente Aleksei Raksha, cerca de 70% das mortes relacionadas ao coronavírus não foram relatadas. Ele não descarta que autoridades estejam manipulando esse sistema de dados para obter índices menores do que os do ocidente.