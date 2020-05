Ação coloca máscaras em monumentos da capital paulista

A recomendação é ficar em casa o máximo possível, mas quem sair pela cidade de São Paulo a partir desta terça-feira (12) vai notar que as máscaras, obrigatórias no estado, não estão presentes apenas nos rostos das pessoas.

Uma ação do governo estadual com a prefeitura colocou os equipamentos de proteção individual em 16 monumentos da capital paulista. A ação busca conscientizar a população sobre a necessidade de usar a máscara para reduzir o contágio pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2).

O equipamento tornou-se obrigatório dentro de qualquer estabelecimento e nas ruas do estado de São Paulo no dia 7 de maio, por tempo indeterminado. Dias antes, já era necessário usar as máscaras cobrindo nariz e boca para poder usar ônibus municipais, EMTU, metrô e trens da CPTM.

Veja abaixo a lista de monumentos que terão máscaras:

• Monumento às Bandeiras

• Estátua da Praça IV Centenário

• Estátua de Pedro Álvares Cabral

• Estátua de Faria Lima

• Estátua de Nicolau Scarpa

• Estátua de Mário de Andrade

• Estátua do Borba Gato

• Monumento Francisco de Miranda (Praça do Ciclista)

• Busto de Mário de Andrade

• Monumento Anhanguera (Trianon)

• Estátua de Luiz Gama (Arouche)

• Estátua de Luiz Lázaro (República)

• Estátua do Índio Caçador (República)

• Estátua de Adoniran Barbosa

• Estátua de Baden Powell

• Estátua de Afonso Taunay (Arouche)