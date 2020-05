Instagram oculta post de Bolsonaro sobre covid-19 e coloca alerta de informação falsa

O Instagram ocultou uma publicação feita nesta segunda-feira (11) pelo presidente Jair Bolsonaro sobre o coronavírus. A rede social colocou um alerta de informação falsa na publicação.

O post do presidente, feito na função stories do Instagram, dizia que o Ceará teria tido menos mortes por doenças respiratórias entre março e maio de 2020 do que em 2019, quando ainda não havia a covid-19. "Por que em 2019 não teve o mesmo alarde?", diz a publicação. "Toda vida importa! Entretanto há algo muito estranho no ar", escreveu Bolsonaro.

Segundo a Agência Lupa de checagem, é falsa a informação de que o número de mortes por doenças respiratórias diminuiu no estado em 2020. Ainda é possível ver a publicação, mas há um alerta de "informação falsa" antes, com a foto ocultada pelo aplicativo.