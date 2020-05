Dispara a rejeição ao governo de Jair Bolsonaro, diz pesquisa CNT/MDA

Uma nova edição da pesquisa da CNT (Confederação Nacional dos Transportes) em parceria com a MDA Pesquisa, divulgada nesta terça-feira (12), mostra uma alta expressiva na avaliação negativa do governo do presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o levantamento, a gestão atual é vista como “ruim” ou “péssima” para 43,4% dos entrevistados. Já 22,9% consideram o governo “regular” e 32% acreditam ser “ótimo” ou “bom”. Veja os números completos abaixo:

Avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro

• Ótimo – 14,3%

• Bom – 17,7%

• Regular – 22,9%

• Ruim – 11,1%

• Péssimo – 32,3%

• Não sabe/não respondeu – 1,7%

Fonte: Pesquisa CNT/MDA – Rodada 146 (Maio de 2020)

Foram entrevistadas 2.002 pessoas, por telefone, de 25 unidades da federação, entre os dias 7 e 10 de maio de 2020. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Na pesquisa anterior, de janeiro, a avaliação positiva (“ótimo” e “bom”) de Bolsonaro era de 34,5%, a “regular” era de 32,1% e a negativa (“ruim” e “péssimo”) era de 31%. Não sabiam ou não responderam foram 2,4%.

Questionados no levantamento mais recente sobre o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro, 55,4% disseram desaprovar, enquanto 39,2% disseram aprovar. Outros 5,4% não souberam ou não responderam.

Brasil em pandemia

Sobre a pandemia de covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), 51,7% dos entrevistados disseram aprovar a atuação do governo federal, contra 42,3% que desaprovam. O apoio é maior na atuação dos governos estaduais – 69,2% aprovam e 26,8 desaprovam.

A importância do isolamento social é reconhecida pela maioria da população: 67,3% acreditam que o método deve ser praticado por todos; outros 29,3% defendem o isolamento apenas para pessoas do grupo de risco. Outros 2,6% são contra o isolamento social.