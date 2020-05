Garanta sua aposta para Mega-Sena de R$ 90 milhões que será sorteada nesta quarta-feira

Já fez sua aposta na Mega-Sena que corre nesta quarta-feira? Até as 19h desta quarta as casas lotéricas de todo país estão recebendo as apostas para o sorteio do prêmio acumulado que vai tornar mais um brasileiro milionário. São R$ 90 milhões em jogo.

Em caso de cidades que enfrentam quarentena por conta da pandemia do novo coronavírus, é possível apostar pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, o Loterias Online.

LEIA TAMBÉM:

Sem ganhadores, prêmio da Lotofácil salta para R$ 9 milhões nesta quarta-feira

O sorteio da Mega-Sena é feito a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O Metro Jornal acompanha o sorteio e divulga imediatamente no site e nas redes sociais.

A aposta simples da Mega custa R$ 4,50, uma cartela com seus jogos. Mas se preferir, o apostador pode preencher com até 15 números na mesma cartela, aumentando as chances de acerto, mas aumentando proporcionalmente o preço. Uma aposta com 15 números custa R$ 22.522,50.