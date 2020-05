Etanol: preço recua 3,30% no Brasil e 3,34% em SP

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 22 estados e no Distrito Federal na semana terminada no sábado ante o período anterior, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o preço médio do etanol caiu 3,30% na semana, de R$ 2,667 para R$ 2,579 o litro. Em relação aos últimos 30 dias, a queda alcança 15,14%. Em São Paulo, principal estado produtor e consumidor, a cotação média ficou em R$ 2,373, baixa de 3,34% ante a semana anterior e de 15,55% na comparação com os últimos 30 dias.