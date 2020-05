Dupla é presa por sacar auxílio emergencial de outros beneficiários

Duas pessoas foram presas em São Paulo acusadas de sacar o auxílio emergencial de outros beneficiários. Depois de suspeitar de uma pessoa, que ficou assustada ao ver a viatura, a polícia abordou o motorista e encontrou dentro do carro comprovantes de várias contas que tinham sido sacadas o auxílio emergencial de R$ 600.

O homem, identificado como Gustavo, disse que agia com mais duas pessoas. A polícia conseguiu localizar e prender apenas uma mulher identificada como Rosália. A dupla confessou que eles conseguiam rastrear o CPF de pessoas que ainda não tinham a senha da Caixa e com isso fraudavam os documentos e iam até as agências, onde faziam os saques no valor de R$ 600. As informações são do 1º Jornal.

