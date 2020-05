56% acham difícil casa e trabalho no mesmo lugar

Uma pesquisa feita pelo Centro de Inovação da Eaesp (Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo) fez uma pesquisa sobre o home office durante o isolamento social para conter a covid-19. Entre os resultados, 56% dos entrevistados afirmaram que encontraram muita dificuldade ou dificuldade moderada em equilibrar as atividades profissionais e pessoais.

Carga de trabalho

O levantamento constatou que para 45,8% dos entrevistados houve aumento da carga de trabalho após o isolamento, enquanto 31% mantiveram a mesma carga e 23% dos respondentes afirmaram que diminuíram.

Faixa salarial

O aumento da carga de trabalho está diretamente relacionado à faixa salarial, segundo o levantamento. Para 52,8% dos respondentes que ganham acima de 15 salários mínimos, houve esse aumento de demanda.

Enquanto para mais da metade (51,5%) dos que recebem menos de três salários mínimos houve queda no horário de expediente.

Concentração

O levantamento revelou ainda que a capacidade de concentração tem relação direta com a questão da estabilidade no emprego. A maioria dos respondentes (45,8%) afirmou não estar confiante de que permanecerá empregada nos próximos 12 meses e tem mais dificuldade de manter o foco no seu cotidiano.

A pesquisa contou com o apoio da Liga Ventures. A coleta de dados foi realizada entre os dias 13 e 27 de abril e teve um total de 464 respondentes.