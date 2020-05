Veículos isentos no novo rodízio devem fazer cadastro na Prefeitura de São Paulo

Começou a valer nesta segunda-feira o novo formato do rodízio municipal de veículos na cidade de São Paulo.

De acordo com o novo modelo, circularão em dias pares carros cujas placas terminem em números pares e dias ímpares para placas ímpares. A medida vale para todos os dias, 24, sábados, domingos e feriados, independente do local de licenciamento do carro.

Profissionais que prestam serviços essenciais estão livres do rodízio, mas devem efetuar cadastro junto à prefeitura pelo email [email protected].

O Portal 156 da Prefeitura também está efetuando o cadastro. Basta acessar o site https://sp156.prefeitura.sp.gov.br e clicar na área 'Trânsito e Transporte' e em seguida 'Rodízio de Veículos (coronavírus) – Cadastrar veículos para isenção durante a pandemia'.

O cadastro é autodeclaratório. Isso quer dizer que todas as informações apresentadas são de responsabilidade do interessado, sob pena de crime por falsidade ideológica.

Quem for pego descumprindo a regra do rodízio pagará uma multa de R$ 130,16 e vai levar 4 pontos na carteira.