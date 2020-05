Previsão do Tempo: calor à tarde e frio na madrugada nesta terça em São Paulo

A terça-feira (12) segue com condições típicas do outono em São Paulo: a amplitude térmica será alta, e a umidade fica em baixa.

LEIA MAIS:

MEC anuncia datas de inscrição do Sisu, ProUni e Fies[

Coronavírus: Saiba como denunciar aglomerações em São Paulo e região

Esperam-se temperaturas baixas durante as madrugadas e em elevação no decorrer do dia. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Amanhã, a capital sai da mínima de 13ºC durante a madrugada e atinge, ou mesmo supera, os 27ºC. Durante a tarde, o sol predomina. A umidade relativa do ar pode atingir valores abaixo dos 30% neste período.