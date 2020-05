Hospital Emílio Ribas vai se tornar unidade exclusiva de tratamento da covid-19

Referência no tratamento de doenças infecciosas, o Hospital Emílio Ribas, na zona oeste de São Paulo, vai se tornar uma unidade exclusiva de combate ao coronavírus. Pacientes que tratam de infecções por outras doenças já começaram a ser transferidos.

Os 30 leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) do Hospital estão ocupados com pacientes de Covid-19. Outros de enfermaria vão ser adaptados para terapia intensiva – no total, serão mais 30 leitos.

De acordo com o mais recente balanço da secretaria estadual da Saúde, em 24 horas, foram registradas cento e uma mortes por Covid-19 no Estado de São Paulo. Com isso, o número total subiu para 3.709 óbitos. Já o número de infectados é de 45.444. Na capital paulista, os últimos dados indicam 28.027 infectados e 2.268 óbitos.

