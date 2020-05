Detentos de SP já produziram 1,6 milhão de máscaras descartáveis

Em pouco mais de um mês, detentos de São Paulo já fizeram cinco vezes mais máscaras descartáveis do que o previsto. Foram confeccionadas mais de 1,6 milhão de peças, contra uma previsão inicial de 320 mil.

A produção conta com 460 detentos de sete penitenciárias comuns masculinas e femininas, além de uma prisão militar. A maioria recebe 75% do salário mínimo e alguns ainda se beneficiam com redução de pena: a cada três dias de trabalho, um dia a menos na sentença.

Além das máscaras descartáveis simples, os detentos estão produzindo modelos de pano e a face shield – aquela placa de plástico que serve como protetor facial. Há também as descartáveis sanfonadas, feitas nas máquinas automatizadas: só em uma semana foram fabricadas 90 mil peças.

De acordo com a fundação estadual que coordena o trabalho, a principal vantagem dos itens feitos pelos detentos é o preço mais baixo para a venda. Por enquanto, as máscaras estão sendo fornecidas a órgãos públicos, como a Defesa Civil e a Secretaria da Segurança de São Paulo.