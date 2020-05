Confira a cotação do dólar comercial em tempo real nesta segunda, 11 de maio

O dólar opera em alta no mercado doméstico, alinhado ao sinal predominante no exterior em meio à cautela com a crise política interna. Na máxima, o dólar à vista atingiu R$ 5,80 na manhã desta segunda-feira. Lá fora, as bolsas recuam com investidores atentos a sinais de uma segunda onda de infecções por covid-19 em partes da Ásia, como China e Coreia do Sul.

No Brasil, o Relatório de Mercado Focus mostra que a projeção para o PIB de 2020 passou de -3,76% para -4,11%. A mediana para o IPCA neste ano foi de alta de 1,97% para 1,76%. Há um mês, estava em 2,52%. A mediana das previsões para a Selic neste ano passou de 2,75% para 2,50% ao ano.

E apesar do País ter ultrapassado 11 mil mortes pela covid-19 no domingo, o presidente Jair Bolsonaro pretende ampliar o rol de atividades essenciais autorizadas a funcionar a despeito das medidas de distanciamento social e "lockdown" (bloqueio) adotados por alguns Estados e municípios por causa da pandemia.

