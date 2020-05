São Paulo tem a madrugada mais fria do ano: 11,5ºC

A cidade de São Paulo registrou neste domingo (10) a madrugada mais fria do ano, com temperatura média de 11,5 graus Celsius (ºC), segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

Já nas primeiras horas da manhã deste domingo as estações meteorológicas do CGE apontavam temperatura média de 12ºC. O bairro de Engenheiro Marsilac, na zona sul da capital, registrou apenas 6ºC.

Ao longo do dia, com o sol forte e céu claro, a temperatura está em elevação e pode chegar a 26ºC. O CGE alerta para a umidade do ar: ela deve permanecer baixa e oscilar perto de 30% nas horas de maior aquecimento, inclusive para os próximos dias.

Para amanhã (11), a previsão é de que o amanhecer apresente névoa úmida e nevoeiro em alguns pontos da Grande São Paulo. Ainda pela manhã, o sol deve aparecer e passar a predominar, elevando a temperatura. A mínima prevista para amanhã é 13ºC, com máxima de 28ºC.