Trechos do Rodoanel ficam fora do rodízio em São Paulo

As concessionárias CCR e SPMar afirmam que não haverá cobrança de multas de rodízio para quem trafegar nos trechos do Rodoanel localizados na capital paulista.

Segundo as empresas responsáveis pelo Rodoanel, as áreas de concessão do anel viário dentro da cidade de São Paulo estão fora dessas novas restrições.

A partir de segunda-feira (11), a Prefeitura de São Paulo amplia o rodízio municipal de veículos para toda a cidade e pelo período de 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. O objetivo é tentar conter a circulação de pessoas e barrar o avanço da covid-19.

Os carros com placas finais pares (0, 2, 4, 6 e 8) só poderão circular nos dias pares do mês e placas finais ímpares (1, 3, 5, 7 e 9) só nos dias ímpares.