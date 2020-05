Previsão do Tempo: São Paulo tem céu claro e temperatura estável neste domingo

O paulistano vai enfrentar um domingo com o céu claro e o sol brilhando na maior parte do dia neste domingo, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O calor não vai dar as caras, mas também não vai fazer frio. A temperatura máxima prevista para este domingo é de 26ºC.

No final da noite e madrugada os termômetros caem e a temperatura pode chegar à mínima de 14ºC.

Não há previsão de chuva para este domingo na cidade de São Paulo.