Já apostou na Mega-Sena de R$ 80 milhões? Veja quanto pagaria esse prêmio na poupança

A Mega-Sena deste sábado está com prêmio turbinado como há muito não se via. É dinheiro suficiente para transformar qualquer pessoa comum em um mega-milionário que poderá realizar qualquer sonho que tiver. Não é para menos. São R$ 80 milhões que algum sortudo pode levar para casa se acertar os seis números mágicos.

Se o ganhador tiver um perfil mais sóbrio e preferir não arriscar o dinheiro em investimento mais ousados, em um simples investimento na caderneta de poupança o ganhador receberia mensalmente um rendimento de cerca de R$ 172 mil por mês.

Quem ainda não apostou tem até as 19h para tentar sorte na Mega-Sena em qualquer casa lotérica do país. Se estiver em uma região em quarentena por conta da pandemia de coronavírus, é possível apostar pela Internet, no portal Loterias Online, da Caixa Econômica Federal.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário de São Paulo. O Metro Jornal acompanha o sorteio em tempo real e divulga no seu site e em suas redes imediatamente.