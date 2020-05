Prefeitura de SP busca empresas particulares para ajudar em serviços funerários

Empresas particulares poderão prestar serviços funerários enquanto durar a situação de emergência na cidade de São Paulo por causa da pandemia do coronavírus. A medida visa garantir as operações em meio ao aumento no número de mortos.

São mais de 4 mil óbitos na capital paulista, entre confirmados (2.006) e suspeitos (2.490) da covid-19. Os valores cobrados pelas instituições privadas deverão seguir os preços praticados pelo Serviço Funerário Municipal.

As empresas interessadas deverão se credenciar com o Serviço Funerário Municipal para ações como translado de corpos, venda de urnas funerárias e instalação de ornamentação. Cemitérios particulares também foram autorizados a fazer exumações diretas, sem precisar abrir um processo antes na prefeitura – é preciso, porém, enviar um relatório diário dos procedimentos.

