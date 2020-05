Com média de 12ºC, São Paulo tem nova madrugada mais fria do ano

A cidade de São Paulo voltou a registrar a madrugada mais fria do ano nesta sexta-feira (8). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão ligado à prefeitura, a temperatura mínima média na capital paulista foi de 12ºC.

Em algumas regiões, os termômetros marcaram temperaturas ainda mais baixas, como Capela do Socorro, com 9,4ºC, e Marsilac, com 9,9ºC – ambos na zona sul. O frio na capital paulista nesta semana é resultado de uma massa de ar frio e seco de origem polar.

Por isso, a menor mínima média foi atingida pela terceira vez nesta sexta. Na segunda-feira (4), termômetros marcaram 12,8ºC e, na quinta (7), 12,7ºC. Segundo o CGE, a previsão para esta sexta é de máxima de 20ºC, com aberturas de sol. O dia termina nublado, mas sem previsão de chuvas significativas.

