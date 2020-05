Quarentena em São Paulo é prorrogada até o dia 31 de maio

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (8) que a quarentena no Estado de São Paulo será prorrogada novamente, desta vez até o dia 31 de maio. O aumento expressivo no número de casos de covid-19 e mortes por causa da doença fez com que os planos de reabertura da economia fossem postergados.

“Nenhum país do mundo conseguiu relaxar as medidas de isolamento social com a curva de contaminação em alta. Infelizmente, nas últimas semanas houve um desrespeito à quarentena em São Paulo e outras partes do Brasil, e o número de casos aumentou dramaticamente”, disse Doria.

Veja também:

Ministério Público pede explicações sobre ampliação do rodízio em SP

Prefeitura de SP busca empresas particulares para ajudar em serviços funerários

De acordo com o governador, os casos de coronavírus na Grande São Paulo aumentou 770% no mês de abril. Nas cidades do interior e do litoral paulista, o ritmo de crescimento de diagnósticos foi de 3.300%.

“Autorizar o relaxamento agora seria colocar em risco milhares de vidas, o sistema de saúde e, por óbvio, a recuperação econômica. Retomaremos sim, tão logo possível, na hora certa, na forma certa, no momento adequado e respeitando a ciência.”

No último balanço do Ministério da Saúde, o estado de São Paulo aparece com 39.928 casos confirmados de covid-19, com taxa de incidência de 870 para cada 1 milhão de habitantes. Já os óbitos confirmados são 3.206, com taxa de letalidade de 70 para cada 1 milhão de habitantes.