Previsão do Tempo: fim de semana estável e frio em São Paulo

O ar seco mantém o tempo estável no fim de semana, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo.

As madrugadas e as primeiras horas da manhã continuam frias, enquanto que as tardes ficam agradáveis. Não há previsão de chuva para o fim de semana, e, já pelo domingo, as temperaturas começam a subir gradualmente.

LEIA MAIS:

Bolsonaro pretende fazer churrasco no Alvorada neste sábado para 1,3 mil pessoas

Coronavírus: sem quarentena, São Paulo teria 40 mil mortes a mais

O sábado (09) começa com muitas nuvens, no entanto, ainda pela manhã o sol aparece e passa a predominar. Mínima de 11°C e máxima de 22°C.

O amanhecer do domingo (10) terá possibilidade de formação de nevoeiro e névoa úmida. Até o final da manhã, o sol passa a predominar e a temperatura apresenta gradual elevação.

Os termômetros oscilam entre 12°C na madrugada e 25°C à tarde. A umidade do ar apresenta ligeiro declínio com percentuais mínimos em torno dos 35%.