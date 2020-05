São Paulo tem 22 moradores de rua mortos pela covid-19

A cidade de São Paulo teve 22 pessoas em situação de rua que morreram por covid-19, de acordo com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Entre as vítimas estão oito idosos com doenças. Segundo a secretaria, 40 pessoas estão com suspeita de coronavírus e outras 4 testaram positivo para a doença.

Os casos suspeitos estão em dois locais separados para a prefeitura para receber pessoas em situação de rua com covid-19. Os que tiveram o diagnóstico confirmado foram colocados em isolamento em uma casa separada.

De acordo com a prefeitura, São Paulo tem 24 mil pessoas vivendo nas ruas da cidade e 17 mil vagas para acolhimento. Com a chegada do frio, as secretarias municipais de Educação, Esportes e Cultura devem ceder espaço para novas vagas.