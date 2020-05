Mega-Sena acumulou de novo; prêmio agora saltou para R$ 80 milhões

E mais uma vez milhares de apostadores ficaram frustrados com o sorteio da Mega-Sena nesta quinta-feira, que mais uma vez não teve vencedores. Mas a notícia boa é que agora o jogo é na casa dos R$ 80 milhões para o sortudo que acertar as seis dezenas no próximo sábado (dia 9).

As casas lotéricas aceitam aposta para a Mega até 19h deste sábado. Quem estiver em região de quarentena, pode optar por usar o aplicativo Loterias Online, da Caixa, e fazer sua fézinha sem sair de casa.

A aposta mínima tem 6 dezenas e custa R$ 4,50. Se você é um apostador mais ousado, pode optar por apostar com mais dezenas, mas o preço sobe consideravelmente. Veja abaixo:

R$ 4,50 – seis números

R$ 31,50 – sete números

R$ 126 – oito números

R$ 378 – nove números

R$ 945 – dez números

R$ 2.079 – 11 números

R$ 4.158 – 12 números

R$ 7.722 – 13 números

R$ 13.513,50 – 14 números

R$ 22.522,50 – 15 números

Sorteio:

O sorteio da Mega-Sena é feito sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. O Metro Jornal acompanha em tempo real o sorteio e divulga os números imediatamente no site e em suas redes sociais.