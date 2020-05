Lotofácil 1964 paga R$ 1,5 milhão nesta sexta-feira; veja números sorteados

Após premiar mais 3 apostadores no sorteio anterior, a Lotofácil volta nesta sexta-feira (dia 8) com força total e com um prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Veja os números para a Lotofácil nesta sexta-feira, 8 de maio:

01, 02, 03, 05, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23

No sorteio de quarta-feira, 3 apostas dividiram o prêmio principal da Lotofácil e cada um ganhou R$ 574.692,53.

Acertadores de 14 números também foram premiados. Foram 521 e cada um levou R$ 1.454,58.

Por fim, a Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 17.557 pessoas que acertaram somente 13 pontos.

Veja os números do sorteio anterior.